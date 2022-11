L’uscita di God of War Ragnarok è decisamente dietro l’angolo (attenzione però agli spoiler). Il 9 novembre 2022 arriverà infatti nei negozi per PS4 e PS5 l’ultimo atto della saga di Kratos e Atreus e per l’occasione Sony Interactive Entertainment ha deciso di lanciare uno speciale spot, che mostra come tutti i padri di tutto il mondo possano identificarsi in Kratos, il protagonista della serie.

Nel video, che potete trovare in questa notizia, ci vengono proposti un cast d’eccezione, che comprende John Travolta, LeBron James e Ben Stiller, tutti insieme per una lunga sessione dove ci si confronta e si parla dell’amore verso i propri figli. Si tratta di uno sketch comico, che però colpisce dritto al punto, non solo per la sua profondità ma anche per lo speciale look di Ben Stiller.

“Indossare la barba e il trucco di Kratos è stato molto stimolante. I colori di guerra sono veramente utili per far capire alla gente che uno fa sul serio. La barba mi ha fatto sentire più saggio… anche se Quin, mio figlio, non era per niente d’accordo”, le parole di Ben Stiller dichiarate dopo la pubblicazione del video. E John Travolta è riuscito anche a trovare anche un punto di collegamento tra Kratos e l’essere genitori nel mondo di oggi. “In modo simile a Kratos e Atreus, l’equilibrio tra ‘tenerlo stretto e lasciarlo andare’ è una dinamica familiare per molti genitori. Non c’è sensazione migliore di vedere il proprio figlio crescere e maturare diventando la versione migliore di se stesso”.

Il filmato è disponibile poco più in basso. Vi ricordiamo, infine, che prossimamente potrete leggere sulle nostre pagine la recensione di God of War Ragnarok, ma se siete impazienti di scoprire cosa ne pensiamo di questo gioco potete leggere il provato delle nostre prime ore. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.