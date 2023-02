Che God of War Ragnarok sarebbe stato un successo era praticamente scontato: Kratos è oramai una vera e propria icona del mondo PlayStation e il nuovo corso intrapreso da Santa Monica con una delle IP più storiche del panorama delle console di Sony aveva praticamente convinto tutti, giocatori e critica. Le performance a livello di mercato sono però ben diverse da quelle che ogni analista avrebbe ipotizzato.

Comunicati nella notte italiana, i dati di vendita di God of War Ragnarok sono semplicemente incredibili. Come annunciato da Santa Monica Studio (e ovviamente anche da Sony nei risultati finanziari dell’ultimo trimestre), la nuova avventura di Kratos e Atreus è riuscita nell’impresa di vendere 11 milioni di copie. Si tratta di un risultato straordinario, che arriva a più di tre mesi rispetto alla data di lancio.

Certo, ci sono stati dei fattori che sono diventati determinati nel raggiungere quella milestone. Il primo è sicuramente la presenza del gioco su più sistemi. Inizialmente, in tantissimi pensavano che God of War Ragnarok fosse previsto solamente su PS5, quando in realtà era un progetto dalla natura cross gen: la possibilità di vendere le copie del gioco su due sistemi, tra cui uno molto diffuso con oltre 100 milioni di unità vendute ha sicuramente aiutato Santa Monica Studio a trainare le vendite del gioco. Meno di peso, ma comunque rilevante, l’ottima accoglienza avuta dal primo gioco, che debuttò nel 2018 e che ha convinto tutti (publisher e sviluppatore) a intraprendere il percorso che ha portato alla realizzazione di un secondo capitolo.

We’re incredibly humbled that #GodofWarRagnarok has officially sold through 11 million copies!

