A quattro anni esatti dalla release su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro, God of War arriva anche su GeForce Now. L’annuncio è stato diramato da Nvidia, tramite il suo blog, dove ha svelato anche gli altri giochi che si uniranno al servizio di cloud gaming lanciato oramai svariati anni fa.

God of War PC

“Il capolavoro di Sony Interactive Entertainment e Santa Monica Studio è ora disponibile per lo streaming sui server di GeForce Now”, si legge sul sito ufficiale di Nvidia. God of War sfrutta tutta la potenza di calcolo dei server del produttore, permettendo così di girare sulla maggior parte dei device a 1440p e 120 frame al secondo. Chiaramente, come sempre, per sfruttare i server è necessario aver acquistato il gioco su Steam o Epic Games.

Non solo God of War. Questa settimana su GeForce Now saranno infatti disponibili ulteriori giochi, tra cui Twin Mirror e MotoGP 22, quest’ultimo prodotto da Milestone e che entrerà a far parte del catalogo proprio al giorno di lancio, permettendo così a tutti di poterlo giocare senza limiti hardware. Scopriamo insieme le nuove aggiunte poco più in basso:

Lila’s Sky Ark (Steam)

Lumote: The Mastermote Chronicles (Steam)

MotoGP22 (Steam)

Space Punks (Epic Games Store)

Terraformers (Steam)

Warstride Challenges (Steam)

EQI (Steam)

God of War (Steam e Epic Games Store)

Twin Mirror (Steam e Epic Games Store)

Con GeForce Now che continua ad arricchirsi di giochi, appare oramai chiaro che il futuro di questa industria sarà davvero basato sul cloud e sullo streaming. In attesa di scoprire quali saranno le prossime aggiunte al servizio, se siete giocatori Xbox vi invitiamo a visionare i nuovi giochi Xbox Game Pass che sono oramai prossimi all’arrivo: trovate tutti i dettagli a questo indirizzo. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.