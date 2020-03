God of War: il sito ufficiale ha rimosso la dicitura “solo su PlayStation”

God of War è un titolo che ha fatto innamorare milioni di giocatori in tutto il mondo, testimoniato anche dal fatto che è riuscito a portarsi a casa la prestigiosa statuetta ai The Game Awards di due anni fa. Il gioco, uscito nel 2018, è a conti fatti l’ottavo capitolo della serie. Può essere descritto come una “rivisitazione” del brand in quanto il gameplay è stato completamente ricostruito spostando quindi la telecamera alle spalle di Kratos. Nonostante inizialmente l’idea non fosse stata presa del tutto bene, God of War è riuscito a diventare un vero e proprio masterpiece ed una esclusiva di peso della console del colosso giapponese.

È possibile quindi che esclusive di questo calibro possano essere lanciate anche per altre piattaforme? La domanda che sta girando in queste ore è proprio questa, visto che il sito di PlayStation ha rimosso la famosa dicitura “solo su PlayStation” dalla pagina ufficiale di God of War di Santa Monica, un po’ come avvenuto con Detroid Become Human ed il più recente Horizon Zero Dawn che passerà presto su PC.

God of War no longer has the ‘Only on PlayStation’ slogan on the official PlayStation website. Similarly enough, it just says “PS4 Pro Enhanced” just like Detroit and Horizon. Meanwhile exclusives like Uncharted 4 and Spider-Man still do have the slogan. 🤔 pic.twitter.com/PTGXvEUGfw — AP (@THEAP99) March 24, 2020

Ovviamente possono esserci diverse ipotesi a riguardo. Innanzitutto il titolo è attualmente disponibile sul PlayStation Now, quindi giocabile anche su PC. Ma rimane comunque strano, in quanto lo stesso Uncharted 4 può essere giocato sul servizio in streaming ma la dicitura “solo su PlayStation” è ancora presente sul sito ufficiale. Ovviamente non possiamo sapere se si tratti di un errore oppure nello studio di Santa Monica stiano pensando a qualcosa di veramente clamoroso.

