God of War su PC è Ufficiale! Ecco la data d’uscita

Che le esclusive PlayStation stiano man mano arrivando anche su PC non è più una novità. Sono già diversi i giochi che prima erano disponibili solamente su PS4 ad aver debuttato anche su PC, e a quanto pare presto si aggiungerà anche il tanto amato God of War.

Dopo alcuni rumor duranti mesi, qualche istante fa arriva la conferma ufficiale con tanto di pagina Steam che ci da tutte le informazioni del caso e la possibilità ai giocatori di pre-ordinare il gioco.

God of War debutterà su Steam, e di conseguenza su PC, il prossimo 14 gennaio 2022. Questa versione del titolo di Santa Monica Studio supporterà la risoluzione 4K e avrà un’ampia personalizzazione delle impostazioni grafiche. A questo si va ad aggiungere anche il supporto all’ultra-wide.

Questo è anche il modo perfetto per recuperare la prima parte di questa nuova saga, in attesa di poter mettere le mani sul nuovo God of War Ragnarok, che uscirà solo su PS5 e PS4, per il momento.