Mancano ancora un po’ di mesi al lancio dell’attesissimo God of War Ragnarok, e le aspettative degli appassionati sono già alle stelle. Dopo il ritorno del franchise con il capitolo del 2018, Kratos e compagnia hanno ritrovato nuova energia e mai come in questo periodo la saga sta attirando a sé così tanti giocatori. Questo è avvenuto anche grazie all’uscita del gioco su PC, che ha permesso alla fan-base del brand di espandersi. Ma Kratos arriverà mai anche su Xbox?

La risposta a questa domanda potrebbe sorprendere molti, dato che sì, Kratos è già in qualche modo presente anche su Xbox. Ovviamente non esiste alcun God of War ufficiale sulle console casalinghe di Microsoft, ma c’è qualcuno che ha sviluppato un gioco con protagonista proprio l’amatissimo uccisore di Dei. Non parliamo di una versione alternativa del Kratos che già conosciamo, ma proprio lo stesso identico modello che abbiamo imparato ad amare nelle più recenti avventure norrene del personaggio.

Il gioco in questione si chiama War Gods Zeus of Child, è sviluppato da un team chiamato Dolaka Ltd e si può trovare tranquillamente sullo store digitale di Xbox per il costo di poco più di 3 Sterline. Quel che ha dell’assurdo è come il team di sviluppo se ne sia altamente fregato di poter plagiare la creazione di Santa Monica Studio, tanto che, come già accennato poco prima, il modello del personaggio è quello di Kratos in tutto e per tutto.

L’esperienza di gioco chiaramente non è paragonabile al titolo PlayStation, e l’intera struttura ludica su basa sul concetto di dover affettare nemici su nemici all’infinito. Come sottolinea la redazione di pushsquare, è molto probabile che il progetto sia nato dalla Xbox Creators Collection, ovvero quella parte dello store Xbox che viene riservata ai giochi che non richiedono necessariamente il timbro d’approvazione della compagnia di Seattle. Sicuramente non è il modo migliore per approcciarsi a God of War, ma è strano trovarsi il faccione di Kratos anche su Xbox.