God of War: un pazzo batte un boss in questa maniera, voi ci riuscireste?

Avete presente quando si dice che un compito lo si reputa così facile da poterlo svolgere con un mignolo? Un fan di God of War ha preso alla lettera questo detto e ha provato a battere un boss di gioco usando solamente il suo dito mignolo. E ci è anche riuscito.

In questi giorni dopo il PlayStation Showcase della scorsa settimana sono state rivelate tante nuove informazioni riguardo God of War Ragnarok, sequel del gioco uscito nell’ormai lontano 2018, a cominciare dal cambio di game director e delle sue indiscrezioni sul gioco in generale e sul combattimento. Il gioco precedente tuttavia continua a essere apprezzatissimo e giocatissimo dal pubblico che, a quanto pare, si inventano le sfide più assurde, come quella di cui stiamo per parlare adesso in questo articolo.

A rivelare la sua impresa con la sola imposizione del mignolo è stato l’utente di Twitter @tdryergaming, il quale fa parte di un gruppo di giocatori appassionati di speedrun e di altre sfide videoludiche. Il video è stato pubblicato proprio in questi giorni di grande interessamento per God of War, dato l’ultimo trailer andato in onda durante lo Showcase di PlayStation (potete osservarlo in alto in questo articolo). Il boss affrontato dal giocatore è Svartáljǫfurr, il Re degli Elfi Oscuri di Alfheim. Questo è il più potente, veloce e forte tra gli individui della sua specie, e la sua arma è in grado di sparare numerosi raggi di energia. Potete osservare dal dito in basso come @tdryergaming sia riuscito a battere il boss usando unicamente il suo mignolo.

A quanto pare il giocatore non è nuovo a questi tipi di sfide: scorrendo il suo profilo di Twitter e visionando il suo canale di YouTube è possibile osservare diversi video impressionanti in cui sfida i boss di God of War nelle maniere più impensabili, con difficoltà massima in gioco e restrizioni di vario tipo nel mondo reale.