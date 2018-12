God of War vince il premio di Gioco dell’anno ai The Game Awards 2018

È stata una serata lunga, ben tre ore in una carrellata continua di trailer, annunci e premiazioni. Dopo tutta una serie di categoria di un certo peso, è arrivato il momento di chiudere la serata con la premiazione del Gioco dell’anno per questi The Game Awards 2018.

I nomi in gara erano:

Assassin’s Creed Odyssey (Ubisoft Quebec/Ubisoft)

Celeste (Matt Makes Games)

God of War (Sony Santa Monica/SIE)

Marvel’s Spider-Man (Insomniac Games/SIE)

Monster Hunter: World (Capcom)

Red Dead Redemption 2 (Rockstar Games)

Si tratta di una lotta molto dura con una serie di pesi massimi pronti a farsi la pelle a vicenda per riuscire a portare a casa il premio di Gioco dell’anno: a spuntarla, infine, è stato God of War di Sony Santa Monica. Vi trovate d’accordo con questa premiazione? O avreste preferito vedere un altro gioco sul podio?