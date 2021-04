Godfall arriva su Old Gen secondo il PEGI

Pur essendo stata un’esclusiva console di PlayStation 5, Godfall potrebbe arrivare anche su PlayStation 4. Al momento mancano ancora tutte le ufficialità del caso ma il leak in realtà non arriva da un insider. La probabile versione per la console old gen di casa Sony infatti questa volta è stata svelata dal sito del PEGI, l’ente europeo che si preoccupa di classificare i giochi per età e contenuti.

Nei database del PEGI infatti è comparso Godfall per PlayStation 4. La scheda è praticamente completa: infatti il titolo di casa Gearbox (non accolto benissimo da critica e pubblico) ha già una classificazione con tanto di età (16+) e una breve descrizione del titolo. Un lavoro non difficile, visto che il titolo è uscito appunto per PlayStation 5 e anche per PC. Il tutto, ripetiamo, è ancora in fase di conferma e non è escluso che si possa anche trattare di un errore ma le autorità che si occupano di classificazione difficilmente commettono sbagli nei loro database.

Molto probabilmente Godfall potrebbe per davvero arrivare su PlayStation 4. D’altronde non conosciamo i termini di contratto tra Sony e Gearbox. Difficilmente però un titolo del genere può rappresentare un’esclusiva definitiva per una piattaforma. Addirittura in futuro non è escluso che possa approdare anche su Xbox e altre piattaforme diverse rispetto a quelle prodotte da Sony. In aggiunta, al di là dei caricamenti decisamente rapidi grazie all’SSD della console, non è presente l’utilizzo di una qualsiasi feature veramente next gen, dunque le possibilità di un porting sono davvero molto alte, anche se ovviamente ancora tutte da confermare.

Inutile dire che anche in questo caso stiamo parlando di una voce di corridoio. Restiamo dunque in attesa di ulteriori informazioni da parte di Gearbox e Sony Interactive Entertainment per una eventuale conversione di Godfall. Vi aggiorneremo non appena ci saranno ulteriori dettagli in merito.