Godfall: ecco perchè il futuro titolo Gearbox sarà un’esclusiva PS5

Durante la serata di ieri (in occasione dei Game Awards) abbiamo potuto avere un piccolo assaggio di quello che la prossima generazione di console ci offrirà. È stata Microsoft ad aprire le danze presentando in anteprima mondiale sia la nuova console (Xbox Series X) sia un nuovissimo titolo in esclusiva per il proprio sistema ludico (Hellblade 2). Tuttavia anche i fan della futuro console Sony hanno potuto assaporare la next-gen grazie all’annuncio di Godfall, ovvero il primo progetto dedicato in esclusiva a PS5.

Il gioco sviluppato dai ragazzi di Gearbox Software e Counterplay Games si è mostrato per la prima volta durante i Game Awards attraverso un trailer dedicato. Durante le scorse ore il CEO di Counterplay ha deciso di rivelare qualche particolarità sul titolo e perchè il team di sviluppo ha scelto di sviluppare Godfall esclusivamente per la console Sony. Stando alle parole di Keith Lee (CEO di Counterplay) il gioco sarà un’esclusiva PS5 semplicemente per certe peculiarità della console Sony.

“Posso semplicemente dire che l’SSD della nuova PlayStation 5 è a dir poco impressionante. L’hardware in questione dà la possibilità di creare un nuovo livello di dettaglio mai visto prima. Inoltre la sua potenza rende ogni singolo caricamento praticamente inesistente. Oltre all’SSD abbiamo puntato di scegliere la console Sony anche per il suo particolare controller. Godfall vanterà un sistema di combattimento molto frenetico che sfrutta al massimo le capacità del nuovo Dualshock di PS5. I grilletti adattabili ed il feedback tattile rendono l’esperienza di gioco a dir poco perfetta.”

Sicuramente delle curiosità molto interessanti che tuttavia non giustificano del tutto la mancanza del titolo sulla console Microsoft (che vanta più o meno le stesse peculiarità). Fateci sapere cosa ne pensate voi di questa notizia, come sempre, attraverso la sezione dei commenti del sito!