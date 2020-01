Godfall è esclusiva Epic Games Store, non arriverà su Steam

Godfall è stato al centro dell’attenzione di molti nell’ultimo periodo. In parte a causa dei piccoli leak di gameplay che sono apparsi a più riprese in rete, in parte per il fatto che è il primo vero gioco esclusivo per PlayStation 5 presentato al mondo. Come già annunciato, però, si tratta di un’esclusiva console: Godfall arriverà infatti anche su PC, ma tramite quale store? Come molti potrebbero indovinare, su Epic Games Store.

Il gioco è infatti esclusiva dei creatori di Fortnite, anche se non è del tutto chiaro se totale o temporale come tutti gli altri: dovendo fare un’ipotesi, si tratta di un’esclusiva temporale di un anno. L’informazione arriva direttamente dal profilo Twitter ufficiale di Godfall. È quindi confermato che, almeno al lancio, non sarà rilasciato su Steam, la piattaforma di Valve.

Godfall will launch on both PS5 & PC on the Epic Games Store — Godfall (@PlayGodfall) January 21, 2020

Godfall utilizza l’Unreal Engine, come molti altri titoli moderni, e il rilascio su Epic Games Store gli permette di non pagare le royalties del motore: si tratta di una mossa molto intelligente di Epic e, come abbiamo visto nell’ultimo anno, ha veramente pagato; certo anche la maggiore percentuale concessa sui guadagni è stata un fatto discriminante.

La data di uscita, in ogni caso, rimane un mistero. Godfall è atteso per “holidays 2020”, ovvero fine autunno-inizio inverno di quest’anno. Considerando che si tratta di un gioco esclusivo PS5, pare molto probabile che venga rilasciato al lancio della console: a logica, quindi, potremo scoprire la data di uscita di Godfall solo dopo la conferma della data di uscita della macchina da gioco next-gen di Sony.

Recentemente, come vi abbiamo già detto, sono stati rilasciati anche dei video gameplay tramite leak: potete vedere il più recente in questa nostra notizia. Diteci, cosa ne pensate di Godfall? Vi ricordiamo che si tratta di un “looter-slasher” con uno stile fantasy che ci permetterà di giocare in solitaria o con gli amici combattendo contro nemici e cercando equipaggiamenti per potenziarci.