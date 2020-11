Godfall, esclusiva PS5 solo per sei mesi

Siete pronti alla next-gen? L’attesa per la prossima generazione si fa sempre più viva, con le console che sono ormai ad una settimana dal lancio ufficiale, le prime recensioni che cominciano ad arrivare (trovate la nostra di Series X), i giocatori di tutto il mondo ormai non riescono ad attendere oltre. Ovviamente sono tante le informazioni che vengono rilasciate anche in questi giorni, tra cui quella rivelata oggi tramite il trailer di lancio di Godfall. Sembrerebbe infatti che il titolo sarà un’esclusiva per soli 6 mesi su PS5.

Di conseguenza allo scadere di questi mesi, quindi intorno a Maggio, il titolo potrebbe arrivare su altre piattaforme. Ovviamente le scelte di Gearbox potrebbero essere molteplici, al momento infatti non sappiamo quali sono le intenzioni del publisher, è infatti molto probabile che il titolo looter/slasher arrivi su Steam, dato che al lancio su Epic Games. Detto questo potremmo aspettarci sicuramente l’arrivo sulla famiglia Series X|S o anche Nintendo Switch, in una versione ovviamente pensata per la console della grande N.

Qui trovate anche alcuni dettagli sul titolo: Aperion è sull’orlo della rovina. Sei l’ultimo dei cavalieri Valorian, guerrieri simili a dei in grado di equipaggiare Valorplates, leggendari set di armature che trasformano i maneggiatori in inarrestabili maestri del combattimento corpo a corpo. Distruggi i nemici mentre sali nei regni elementali e sfida il dio pazzo, Macro, che ti aspetta in cima. Ascend in Godfall, il primo nel suo genere, looter-slasher, action-RPG corpo a corpo.

A questo punto non resta che goderci il trailer di lancio di Godfall e attendere ancora un po’ di tempo per averlo tra le mani per capire che tipo di esperienza ci aspetta. Avete letto inoltre che su PS5 non sarà possibile settare la risoluzione 1440p. Ovviamente non vediamo l’ora di potervi mostrare tutto quello che abbiamo “scoperto” sulla console di prossima generazione di Sony. Restate connessi sulle nostre pagine per essere aggiornati sulle novità della console e non solo. Fateci sapere cosa ne pensate e soprattutto prenderete il titolo al lancio?