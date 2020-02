Godfall: pubblicate nuove immagini con i personaggi del titolo PS5 e PC

Godfall è sicuramente uno dei titoli visto con più interesse da parte di una grossa fetta di appassionati. Il gioco sviluppato da Conterplay Games si è presentato durante i The Game Awards 2019, ed è riuscito ad attirare le attenzioni di tutti per essere il primo gioco ad essere annunciato per PlayStation 5. Nonostante manchino ancora molte informazioni sulla console di prossima generazione Sony, lo studio che si sta occupando del titolo d’azione in terza persona ha condiviso diverse nuove immagini raffiguranti i personaggi e il loro design.

Queste nuove immagini si possono visualizzare e scaricare sotto forma di wallpaper direttamente sul sito ufficiale di Counterplay Games. Tutte e 7 le immagini hanno una risoluzione di 4K, così da permettere di guardare al meglio ogni singolo dettaglio delle armature che vestono i 3 guerrieri al momento noti di Godfall.

Abbiamo già visto parecchie volte il guerriero con la maschera da leone, ma grazie a queste nuove immagini possiamo dare un’occhiata più approfondita agli altri due personaggi con altrettante armature uniche e del tutto differenti. Tutti e tre i personaggi erano già apparsi all’interno del trailer di presentazione di Godfall, ma non avevamo ancora avuto la possibilità di vederli meglio e da più vicino.

Vi ricordiamo che Godfall è in uscita anche su PC in esclusiva su Epic Games Store durante le prossime festività natalizie, in concomitanza con l’arrivo di PlayStation 5. Cosa ne pensate del design dei personaggi di Godfall? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.