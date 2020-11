Godfall PC: requisiti minimi e consigliati svelati

Uno dei giochi più pubblicizzati per PS5 è di certo Godfall, un gioco d’azione in terza persona categorizzato dagli sviluppatori come “looter-slasher”. Non dobbiamo però dimenticarci che, pur essendo un’esclusiva (temporale!) di PlayStation 5, Godfall arriverà anche su PC. Quali sono quindi i requisiti minimi e consigliati del gioco pubblicato da Gearbox?

Godfall | Requisiti

Prima di tutto, vi ricordiamo che in Italia sarà disponibile a partire dal 19 novembre 2020 su PS5, mentre su PC sarà rilasciato già il 12 novembre 2020. I giocatori PC potranno quindi iniziare a giocare con una settimana di anticipo.

Precisiamo inoltre che Godfall sarà disponibile su Epic Games Store e non su Steam. Inoltre, il gioco dovrà essere sempre eseguito online: anche volendo giocare in solitaria, non sarà possibile avviarlo offline.

Requisiti minimi

Partiamo vedendo i requisiti minimi di Godfall PC:

Windows 10

AMD Ryzen 5 1600 // Intel Core I5-6600

12 GB RAM

AMD Radeon RX 580, 8GB // NVIDIA GeForce GTX 1060, 6GB

Non è stato purtroppo specificata la risoluzione, il frame rate e il livello qualitativo garantiti da questi requisiti.

Requisiti consigliati

Ecco invece i requisiti consigliati:

Windows 10

AMD Ryzen 5 3600 // Intel Core I7-8700

16 GB RAM

AMD Radeon RX 5700 XT, 8GB // NVIDIA GeForce GTX 1080 TI, 11GB

Questi requisiti, invece, sono pensati per chi mira a 1080p e 60 FPS.

Trama e contenuti speciali

Godfall ci porterà nell’Aperion: siamo uno degli ultimi cavalieri Valoriani, “esperti combattenti dotati di leggendarie corazze, le Armature Valoriane”. Il nostro compito è salvare l’Aperion dal dio folle Macros. Preordinando il gioco su Epic Games Store si ottengono inoltre una serie di contenuti speciali:

Godfall Starter Pack: parti avvantaggiato con una selezione di potenti oggetti

Skin Armatura Valoriana Cromo per Crinargento, Fenice e Grigiofalco

Spada di Zer0: scatena la lama di un maestro assassino di un altro universo

Skin Armatura Valoriana Gialla per Tifone