Godfall: nuovo gioco PS5 svelato ai The Game Awards

Per quanto, per ora, il più grande annuncio sia stato l’annuncio di Xbox Series X, anche Sony ha avuto qualcosa da dire grazie ai propri partner di terze parti. Gearbox Publishing ha infatti svelato un nuovo gioco per PS5: Godfall.

Godfall è un nuovo gioco fantasy, un looter-slasher. In pratica è un gioco d’azione di combattimento per single player e coop. Si tratta, come detto, di un’esclusiva PlayStation. Potete vedere il trailer qui sotto.

Come potete leggere nel video, sarà disponibile nell’inverno 2020. Quanto mostrato è grafica in tempo reale, è bene notarlo. Si tratta quindi di un primo assaggio della next-gen di casa Sony.

Per ora non sappiamo molto, ma di certo pare un progetto interessante. È stat0 inoltre confermato che sarà disponibile anche per PlayStation 4. Diteci, cosa ne pensate di questo gioco? Vi incuriosisce?