Godfall: sul sito PlayStation è stata citata anche la versione PC

Da quando è stato presentato per la prima volta sul palco della cerimonia di premiazione dei The Game Awards 2019, Godfall ha attirato una gran parte di attenzioni su di sé per un piccolo particolare: è stato il primo gioco in assoluto ad essere stato annunciato per PlayStation 5, anche prima che la console di prossima generazione Sony sia stata presentata ufficialmente.

Si conosceva già la situazione di Godfall, ossia di un’esclusiva console che arriverà anche su PC, ma la cosa che sta incuriosendo i videogiocatori in queste ultime ore è l’aver trovato proprio sul sito ufficiale di PlayStation una chiarissima citazione del sistema operativo Windows. Ci è voluto poco a far partire qualche discussione in rete, tirando fuori anche rumor precedenti che riguardavano la possibilità che le esclusive Sony possano effettivamente approdare anche su PC.

In questo momento sulla pagina di Godfall all’interno del sito di PlayStation è stata rimossa ogni citazione che fa riferimento alla versione PC del titolo. Questo potrebbe essere stato tranquillamente un errore, oppure un ennesima fuga di notizie che hanno coinvolto il nuovo titolo di Counterplay come i trailer mai mostrati che sono apparsi in rete nei giorni scorsi che hanno mostrato qualche scorcio di gameplay.

Al momento non ci sono altre notizie confermate su Godfall, ma vi ricordiamo che il titolo pubblicato da Gearbox Publishing dovrebbe uscire a fine 2020 su PlayStation 5 e PC, andando ad accompagnare presumibilmente l’uscita della nuova console Sony. Cosa pensate di tutte queste fughe di informazioni su Godfall di questi giorni?