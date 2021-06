GOG: al via le offerte estive, tanti giochi anche a pochi centesimi

GOG ha dato il via ai suoi saldi estivi. Tantissimi titoli, circa 3.400, sono attualmente offerti a prezzo stracciato; anche a pochi centesimi. Per chi volesse arricchire la sua libreria, dunque, questa è l’occasione giusta. Nel frattempo, anche PlayStation ha aperto le danze alla classica promozione ‘Doppi Sconti’ (ne abbiamo parlato in questa news), con titoli a prezzo stracciato, soprattutto per gli abbonati a PS Plus. Senza indugiare ulteriormente in futili chiacchiere, diamo uno sguardo alle offerte più golose disponibili sul noto store di CD Projekt.

Le offerte si aprono in casa, con The Witcher 3 Wild Hunt in edizione GOTY (quindi con incluse le due macro espansioni) proposto al modico prezzo di 10€. Siete interessati al nuovo Dying Light 2, previsto per il 7 dicembre 2021, ma non avete giocato al suo predecessore? Il primo capitolo è offerto, nella sua edizione definitiva, a 15€. Ma le offerte estive di GOG non finiscono di certo qui: infatti, Sleeping Dogs Definitive Edition è attualmente venduto ad una cifra irrisoria, ovvero 2,99€. Per dare uno sguardo completo al vastissimo catalogo dei saldi estivi, cliccate qui.

Parlando di nuovi giochi in arrivo, invece, l’E3 2021 è ormai alle porte: questa sera si partirà con il Summer Game Fest di Geoff Keighley, l’evento videoludico ideato dal papà dei Game Awards. Per conoscere date ed ore di tutte le conferenze, consultate questo articolo, nonché la nostra pagina speciale, per non farvi sfuggire dettagli e notizie.

