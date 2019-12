GOG Galaxy 2.0 entra in fase beta

Il sito GOG.com ha da poco annunciato che GOG Galaxy 2.0 è ora disponibile per tutti in fase di beta. L’applicazione gratuita riunirà tutti i giochi e gli amici di più piattaforme in un unico client. All’interno dell’applicazione verranno mostrati in modo ordinato tutti i giochi in possesso in un’unica libreria, in più GOG Galaxy 2.0 renderà più facile che mai rimanere in contatto con i propri amici sulle piattaforme PC e console.

La fase di beta chiusa ha portato numerosi aggiornamenti importanti alla nuova piattaforma, come l’apparizione dello stato online degli amici proveniente da diverse piattaforme e l’aggiunta della ricerca globale. Quest’ultima funzione consente molteplici opzioni: trovare giochi, amici, avviare giochi con una singola pressione di un tasto e dare la possibilità di aggiungere manualmente qualsiasi gioco alla libreria.

Piotr Karwowski, amministratore delegato di GOG, ha dichiarato: “Negli ultimi anni abbiamo assistito a una continua frammentazione delle librerie di giochi e delle liste di amici, questo ha dimostrando ulteriormente la necessità di un’applicazione che li unisca tutti. Sono sicuro che ci saranno ancora più client e launcher in arrivo in futuro. Siamo stupiti e grati per la reazione della community all’app e di averla ulteriormente sviluppata creando integrazioni con 20 piattaforme di gioco, consentendo ai giocatori di vedere tutti i loro giochi e amici in GOG GALAXY 2.0 “.

È possibile accedere a Galaxy 2.0 da PC iscrivendosi alla beta aperta che è disponibile al download sia per Windows che Mac sul sito di gogalaxy. La piattaforma renderà disponibile anche ordinare la propria libreria di giochi DRM Free. Cosa pensate di GOG Galaxy 2.0? Proverete la piattaforma?