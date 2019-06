GOG: gioco gratis e nuove offerte per i Saldi Estivi

Il noto sito GOG dà inizio a una nuova stagione di Saldi Estivi. All'interno della nostra news trovate riportati numerosi giochi con sconti fino al 90%.

Sul noto sito Good Old Games, noto alla maggior parte dei videogiocatori come GOG, ha avuto inizio una nuova e fresca stagione di Saldi Estivi. Un catalogo che comprende più di 2.000 giochi in offerta per un periodo che va da oggi fino al 17 di giugno. Una delle notizie che però sicuramente fa gola a molti giocatori è il titolo in regalo offerto da GOG, ovvero Obduction.

Il titolo in regalo, sviluppato da Cyan Worlds, sarà riscattabile da questo indirizzo per un periodo di tempo limitato che termina il 1 giugno alle ore 15:00 esatte. Oltre all’avventura grafica in regalo a tutti gli iscritti al sito, il portale GOG dispone di un vasto catalogo di offerte che coinvolgono numerosi titoli di genere diverso. Di seguito trovate alcuni dei giochi che è possibile trovare sul sito.

Saldi Estivi su GOG:

BioShock Infinite Complete Edition – 13.79€ – scontato del 75%

The Witcher 3: Wild Hunt – Game of the Year Edition – 14.99€ – scontato del 70%

Katana ZERO – 10.09€ – scontato del 10%

BATTLETECH – 24.09€ – scontato del 40%

Mutant Year Zero: Road to Eden – 20.99€ – scontato del 40%

Nelle offerte flash, dalla durata di 24 ore, è possibile trovare i seguenti giochi:

Ori and the Blind Forest: Definitive Edition – 10.09€ – scontato del 50%

Titan Quest Anniversary Edition – 4.09€ – scontato dell’80%

Inquisitor – 1.39€ – scontato del 90%

CHUCHEL Cherry Edition – 3.99€ – scontato del 69%

Ys VIII: Lacrimosa of DANA – 38.59 – scontato del 30%

Shadows: Awakening – 11.99€ – scontato del 70%

Tra le altre offerte vi segnaliamo anche titoli come Moonlighter, Hollow Knight, No Man’s Sky, Dragon Age: Origins, Kingdom Come: Deliverance e Hitman: Absolution. Nella catalogo, che trovate a questo indirizzo, di oltre 2.000 sarà possibile trovare sicuramente qualche nuovo gioco con cui riuscire a passare del tempo e vivere un’avventura senza eguali.

Vi invitiamo di continuare a seguire le nostre pagine, dove troverete numero news che riguardano informazioni e novità sugli ultimi giochi in arrivo come il nuovo Call of Duty, Gears 5, Death Stranding, The Last of Us 2 e numerosi altri.