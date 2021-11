GOG perde soldi, CD Projekt RED pensa a possibili soluzioni per salvarlo

Lo store di CD Projekt RED, ovvero GOG, non funziona più. E forse non ha mai funzionato. Lo sviluppatore polacco decise di inaugurarlo nel 2008, concentrandosi esclusivamente sull’offrire retrogame ottimizzati per i sistemi moderni, ma nel tempo il tutto si è ampliato, arrivando anche a vendere videogiochi più moderni e a lanciare un client (GOG Galaxy) in grado di poter radunare tutti i giochi posseduti da un utente su PC in un unico posto. Purtroppo queste manovre non hanno dato i frutti sperati.

Come riportato da The Verge, CD Projekt RED ha annunciato a investitori e azionisti della società una strategia di salvataggio per GOG. “Le performance dello store rappresentano una sfida e di recente abbiamo preso delle misure per migliorarne la solidità finanziaria”, ha spiego il CFO del team di sviluppo polacco Piotr Nielubowicz durante la presentazione dei risultati finanziari dell’ultimo trimestre. Si tratta, in parole molto semplici, di un ritorno alle origini.

A differenza di come è strutturato ora, in futuro GOG tornerà ad offrire una selezione di giochi diversi e più selezionati. Tutti ovviamente, senza DRM. “In linea con questo approccio abbiamo deciso che ci saranno dei cambiamenti alla struttura del team”, ha continuato il CFO di CD Projekt RED. Una parte degli sviluppatori sarà infatti trasferita su altri progetti e lo stesso asset societario uscirà dal consorzio di Gwent, che per lo store rappresentava il segmento finanziario più immportante.

Non sappiamo ancora come il tutto si evolverà. Sappiamo però che introdursi in un mercato già dominato da Steam e dove addirittura Epic Games perde ancora denaro nonostante i grandi investimento è sicuramente un’operazione complessa. GOG ha avuto la fortuna di nascere offrendo un’alternativa non presente in nessun altro store virtuale, ma forse le ambizioni di CD Projekt RED hanno dovuto fare i conti con un mercato fin troppo chiuso e troppo abituato al monopolio. Si prospetta un ritorno al passato per il negozio polacco oppure cambierà totalmente strategia?