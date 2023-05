GOG ha comunicato i risultati ottenuti in tutto il 2022, testimoniando una crescita importante sia in termini di utenti che per profitti. Il negozio digital delivery di CD Projekt RED è riuscito infatti a ottenere una crescita dell’11% per quanto concerne i giocatori, ove la base è invece salita del 18%.

I profitti netti ammontano a 1,2 milioni di dollari, un risultato in linea con 2021 ma sotto rispetto a quello del 2020 (che però deve molto a Cyberpunk 2077), oltre che a un blocco alla vendita dei giochi in Russia e Bielorussia avvenuto l’anno scorso. Le vendite avvengono principalmente in Europa (il 53%), seguite da USA (37%), Asia, Australia e Nuova Zelda (ognuno dei quali il 4%) e infine il 2% in tutto il restante del mondo.

Il catalogo dei giochi ammonta ormai a 7700 videogiochi, tra questi ben 684 sono stati aggiunti solo nel 2022. GOG si dimostra ancora oggi come il miglior client per i videogiochi retro, non per altro abbiamo 1400 giochi classici e 500 Good Old Games. Ricordiamo, infatti, che molti giochi di diversi anni fa sono acquistabili e giocabili solo sulla piattaforma di CD Projekt RED.

Non mancano i dati sui regali: sono stati distribuiti contenuti gratuiti per un ammontare di ben 21,9 milioni. Anche sul supporto è stato fatto un ottimo lavoro con 201.500 richieste di supporto risolte.

In tutto questo, visto che GOG rimane uno dei client più amati per diverse ragioni (NO DRM e giochi retro in primis) dove si posiziona Epic Games Store? Il Client americano non ha ancora mai comunicato i profitti, ma a giudicare dai videogiochi regalati, è possibile che il negozio digitale non stia ancora generando profitto. La spesa dei giochi da parte dei giocatori, infatti, risulta in calo e anche se è vero che lo store ha registrato un 18% in più per quanto riguarda la vendita di giochi terze parti, bisogna considerare che questi dati non tengono conto dei buoni (e sapete quanto ne distribuisce Epic) e soprattutto il finanziamento dell’azienda agli sviluppatori. Qua potete vedere i dati legati al negozio digital delivery.