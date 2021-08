Golden Axe: il remake FPS che non ti aspetti grazie a DOOM

Quando si parla di mod si va ad aprire un fantastico vaso di pandora in cui ci possiamo aspettarci davvero di tutto. In passato vi abbiamo parlato più volte di The Elder Scrolls V Skyrim e delle molteplici e creative mod che popolano il titolo Bethesda. Il fantasy GDR non è però il solo ad essere costantemente preso d’assalto dai modder, i quali sono ancora molto affezionati al primo leggendario DOOM, il quale ospita ancora oggi una valanga di mod da tenere assolutamente d’occhio, come questo remake FPS di Golden Axe.

Il grande classico SEGA è ancora uno dei beat’em up a scorrimento più amati dagli appassionati del genere e da quei giocatori che adorano il retrogaming. Ora, grazie agli sforzi di un modder, è possibile giocare un remake di Golden Axe con una mod sviluppata nel primo DOOM. Ovviamente il tutto trasforma il picchiaduro a scorrimento di fine anni ’80 in un FPS puro e crudo a tema fantasy e con tutti i personaggi e i nemici del franchise SEGA.

Al momento la mod di Golden Axe permette ai giocatori di giocare solamente al primo livello Village Outskirts, ma speriamo vivamente che il modder continui a sviluppare andando a completare questo progetto. La mod, infatti, è molto ben fatta e completa di dettagli molto accattivanti come: musica, effetti sonori e sprite nello stile del primo storico capitolo di Golden Axe, con anche l’implementazione delle abilità magiche presenti nel gioco originale.

GOLDEN AXE DOOM! Rescue Villager 'event' has been successfully implemented!(finally) every level will have 3 villagers in danger u have to kill their attacker before their all killed, rescue all 3 and get a health bar back!#doom pic.twitter.com/09r0PvozRz — Toilet_Wine_Connoisseur (@BBblazkowicz) August 26, 2021

Non sappiamo ancora quando e se questa mod verrà resa completa, ma già da questo primo video nei siamo rimasti davvero affascinati. Esattamente come The Elder Scrolls V Skyrim, anche DOOM continua ad essere un gioco vivissimo dopo ben 25 anni dal suo lancio originale, e questo grazie ai tantissimi modder che continuano a regalarci progetti e progettini davvero unici ed interessanti.