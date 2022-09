Durante il Nintendo Direct appena conclusosi, tra i molti trailer condivisi dall’azienda giapponese, abbiamo visto anche la presenza di GoldenEye 007. Il titolo di Rare, in occasione del suo venticinquesimo anniversario, è infatti pronto a tornare su Nintendo Switch. Tuttavia, le sorprese non finiscono qui dal momento che gli sviluppatori hanno annunciato l’arrivo del titolo anche su Xbox Game Pass.

Lo sparatutto realizzato da Rare, infatti, in occasione dei suoi 25 anni dalla sua uscita su Nintendo 64 torna con una versione tirata a lucido. Oltre alle classiche migliorie grafiche a cui siamo ormai abituati (4K e framerate aumentati), GoldenEye 007 su Xbox e Nintendo Switch avrà anche parecchie altre novità che faranno certamente felici i fan. Il trailer di presentazione, purtroppo, non mostra molto se non l’iconica intro con la storica colonna sonora del film. Tuttavia, apprendiamo alcune informazioni in più tramite un tweet condiviso da Rareware sul proprio account.

La nuova versione dello sparatutto su James Bond, infatti, includerà una serie di obiettivi sbloccabili e il pieno supporto al multiplayer locale a schermo condiviso. GoldenEye 007, dunque, tornerà fornendo l’esperienza più fedele possibile a quella della sua versione originale per Nintendo 64. La storia sarà dunque ricca di attività e missioni che l’agente segreto più famoso di tutti i tempi dovrà portare a termine.

Il lancio della versione rimasterizzata di GoldenEye 007 è indicato con un non meglio precisato “coming soon” su Nintendo Switch, Xbox One e Xbox Series X/S. Il titolo, inoltre, sarà inserito già dal day one nel catalogo di Xbox Game Pass. Infine, vi ricordiamo che la notizia è arrivata durante il Nintendo Direct appena conclusosi per poi essere estesa anche alla versione Xbox. Vi invitiamo, dunque, a consultare il nostro riepilogo per non perdervi nessuno degli annunci mostrati durante l’evento dell’azienda giapponese.