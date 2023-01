È tutto vero! Dopo settimane e settimane di attesa, GoldenEye 007, uno dei classici per Nintendo 64 si prepara a sbarcare su Nintendo Switch e console Xbox, davvero a breve. Il titolo è uno dei classici del videogioco, sviluppato da Rare e pubblicato il 23 agosto del 1997 e ora sarà possibile giocarlo in “salsa” next gen.

Andiamo con ordine e partiamo dalla data di uscita: GoldenEye 007 sarà disponibile su Nintendo e console Xbox a partire da venerdì 27 gennaio 2023. Mancano appena 48 ore dunque all’uscita del gioco, ma non è l’unica novità. La maggior parte dell’annuncio si impronta sulle modalità di distribuzione, che saranno ovviamente diversi. Sulla console Nintendo, il gioco sarà disponibile per tutti i membri del servizio online e dell’Expansion Pack. Su console Xbox, invece, il gioco sarà disponibile su Game Pass (non PC Game Pass, a quanto sembra) e verrà aggiunto alla Rare Replay, una collection che debuttò nel 2015 e che include alcuni successi dello sviluppatore britannico.

Su Xbox il gioco godrà di una serie di miglioramenti non da poco. Presente il supporto completo al controller (come era prevedibile), l’aggiunta degli obiettivi, controlli alternativi e una risoluzione nativa fino al 4K e con screen ratio a 16:9. Si tratta dunque di un lavoro decisamente ben fatto, ma non di una vera e propria rimasterizzazione. Siamo però certi che queste novità sapranno comunque trovare l’appoggio dei fan del gioco. Potete dare uno sguardo al trailer di presentazione del gioco poco più in basso.

GoldenEye 007 launches into @XboxGamePass and Rare Replay on Friday. Play this classic for the first time with an Xbox controller, including achievements, alternative control options, and native 16:9 resolution up to 4K Ultra HD! https://t.co/Vjozk2a4qM https://t.co/4JGE3f07CY — Aaron Greenberg ‍♂️U (@aarongreenberg) January 25, 2023

Per ora è tutto: l’appuntamento è dunque per venerdì 27 gennaio 2023, quando GoldenEye 007 sarà nuovamente disponibile per console Xbox (Xbox One, Xbox Series S e Xbox Series X), oltre che per Nintendo Switch. Continuate a seguire GameDivision per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.

