Da diverso tempo oramai si vocifera di una imminente release di GoldenEye 007 per console Xbox. Il porting del gioco originale, che debuttò su Nintendo 64, doveva in origine comparire su Xbox 360, ma l’intero progetto fu bloccato. Oggi però la release sembra essere sempre più vicina, visto che qualcuno ci sta giocando per davvero.

Andiamo con ordine: il gioco non è ancora stato annunciato, ma è da inizio anno che oramai online sono comparsi i vari achievement del gioco. Ora però uno sviluppatore di Rare ha già avviato la versione Xbox di GoldenEye 007 sulle proprie console. L’informazione è stata scoperta su TrueAchievements, un sito che si occupa di tracciare e sincronizzare i vari Obiettivi del mondo Microsoft. Proprio dal sito web si evince come un ingegnere di Rare abbia sbloccato un achievement del titolo.

Sembrano dunque esserci oramai pochissimi dubbi in merito. GoldenEye 007 per console Xbox sarebbe praticamente pronto al debutto e un eventuale annuncio potrebbe arrivare il 12 giugno 2022, giorno in cui Microsoft e Bethesda terranno uno showcase per presentare i loro nuovi giochi e aggiornarci su produzioni già svelate, come per esempio Starfield, RedFall, Contraband, Avowed e molti altri giochi.

Ci sono diversi motivi per cui il porting di GoldenEye 007 non venne pubblicato su Xbox 360 e sono quasi tutti legati a livello di diritti. Il gioco, sviluppato in origine per Nintendo 64, è stato più volte fermato a causa dei detentori del copyright, che coinvolge più di un’entità, tra cui Nintendo e MGM. Il 2022 è però l’anno in cui il franchise di James Bond compie ben sessant’anni e dunque le probabilità che si sia arrivati a un accordo finale per la release non sono poi così basse. Come di consueto vi invitiamo a prendere queste informazioni con le pinze e attendere le classiche conferme ufficiali da parte delle realtà coinvolte nello sviluppo del gioco.