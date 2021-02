Goldrake avrà il suo videogioco, annunciato UFO Robot Grendizer

Oggigiorno non risulta più cosi strano vedere certe software house sfruttare i sentimenti nostalgici dei giocatori. L’esempio più concreto ci viene dato dal fatto che, durante la scorsa generazione (e anche prima) tantissime opere storiche sono riuscite a tornare grazie a varie remastered e remake. Ma riproporre vecchie opere non è l’unico modo con cui una casa di sviluppo riesce a utilizzare al meglio i sentimenti nostalgici dei giocatori. Spesso basta ripescare anche un prodotto non appartenente al mondo videoludico ma che in qualche modo ha avuto un grosso impatto sulla cultura pop. Proprio per questo motivo non ci sorprendiamo più di tanto a vedere annunciato il gioco dedicato a Goldrake.

Il nome ufficiale del titolo sarà UFO Robot Grendizer e arriverà in futuro su console e PC. Non abbiamo tantissimi dettagli a riguardo, ma l’unica cosa certa sta nel fatto che dietro lo sviluppo di questo titolo dedicato a Goldrake si cela Microids. La casa francese si è occupata in passato di prodotti come Syberia 3, Asterix & Obelix XXL 3: The Crystal Menhir e anche dell’ultimo (purtroppo disastroso) remake di XIII. Purtroppo non sappiamo ancora nessun dettaglio sull’uscita effettiva del titolo o che tipologia videoludica seguirà.

Anche se Microids ha ancora tanto da dimostrare, non siamo sorpresi a vedere una casa di sviluppo francese a prendere in mano un progetto simile. La serie animata dedicata a Goldrake ha avuto un grossissimo impatto nel territorio francese durante la prima metà degli anni ’80. Infatti, nel 2019 il creatore Go Nagai è stato candidato al premio Chevalier d’Eon. Il tutto era dovuto al fatto che Nagai avesse dato un grosso contributo al mondo artistico e culturale.

Se avete sempre sognato di sperimentare un’opera videoludica dedicata alla creatura di Go Nagai, a breve (per modo di dire) i vostri sogni diventeranno realtà. Ci tocca soltanto aspettare ulteriori dettagli e sperare che questo UFO Robot Grendizer possa soddisfare le aspettative di tutti. Voi cosa ne pensate di questo specifico annuncio? Fatecelo sapere, come sempre, attraverso la sezione dei commenti del sito!