Google Play Pass: Google sta eseguendo i primi test per il servizio in abbonamento

Google Play Pass è il nuovo servizio in abbonamento del colosso di Mountain View: ecco i primi dettagli su costi, vantaggi e app incluse.

All’inizio dell’anno Apple ha annunciato Apple Arcade, un servizio a sottoscrizione mensile che dà accesso a una libreria di videogame mobile, compresi alcuni esclusivi, sui dispositivi iOS. Non si tratta di una mossa inaspettata e non è nemmeno inaspettato che altri grandi nomi del settore stiano lavorando nella stessa direzione. Pare infatti che Google sia iniziando a testare il proprio servizio: Google Play Pass.

Già lo scorso hanno erano state trovate delle prove dell’esistenza del Google Play Pass, ma ora sono emerse delle pagine del Play Store dove viene svelato l’abbonamento. Potete vedere le immagini di riferimento qui sotto, condivise da Android Police.

Secondo quanto riportato, Google Play Pass costerebbe 4.99 dollari al mese e darebbe accesso a tutta una serie di app premium senza alcun tipo di pubblicità o acquisti aggiuntivi in-app. Non sarebbero inclusi solo videogiochi, ma anche applicazioni per la musica, per il fitness e simili. Si tratterebbe di un servizio a tutto tondo. Parlando comunque di videogame, pare che alcuni dei titoli inclusi sarebbero Stardew Valley, Marvel Pinball e Limbo.

Google ha già confermato che i primi test sul servizio sono in corso. Non è chiaro su quali sistemi sarà disponibile il servizio. Pare inoltre che ci sarà anche una versione di prova gratuita e un piano rivolto a tutta la famiglia: mancano però i dettagli, in questo caso. Diteci, voi cosa ne pensate? Vi interesserebbe un servizio mensile di questo tipo?