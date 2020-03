Google Stadia: il 4K è disponibile su PC, ma solo per alcuni giocatori

Uno dei grandi punti di forza dell’offerta di Google Stadia è la possibilità di giocare in 4K: la risoluzione, sopratutto su console come PS4 e Xbox One S, non è facilmente raggiunta dai giochi di questa generazione e la promessa di un 4K 60 FPS ha fatto sognare molti appassionati. Purtroppo, il supporto all’Ultra HD si è rivelato limitato alla sola esperienza TV (tramite Chromecast Ultra). Ora, però, pare che finalmente anche i giocatori che prediligono le sessioni tramite browser PC possano godersi la qualità massima dei giochi.

Non si tratta, per il momento, di una feature disponibile per tutti, però. Alcuni utenti abbonati a Google Stadia Pro (ovviamente gli unici che hanno accesso alla qualità massima) affermano di avervi accesso: durante la sessione di gioco, infatti, appare l’icona del 4K nella barra laterale del servizio; è fondamentale, in ogni caso, che la piattaforma rilevi una connessione catalogata come “Eccellente”.

Riuscirà PS5 a contrastare Google Stadia?

Per ora non ci sono informazioni ufficiali a riguardo ed è possibile che la società di Mountain View stia semplicemente facendo i primi test. In questi giorni, perlomeno, sono arrivate novità ufficiali: è ora possibile, infatti, salvare e scaricare tramite browser gli screenshot e i video registrati tramite Google Stadia. Si tratta di un ulteriore passo in avanti in termini di accessibilità: il servizio è in continua evoluzione da mesi e, sopratutto nelle ultime settimane, anche il catalogo di giochi si sta sempre di più ampliando.

Oltre a una serie di vecchi titoli e qualche indie (vari in esclusiva temporale, ricordiamo), su Google Stadia arriverà presto DOOM Eternal. Purtroppo, il rimando di Cyberpunk 2077 e Marvel’s Avengers ha reso la proposta primaverile di Google meno interessante del previsto.