Google Stadia: ci si potrà abbonare ma anche comprare giochi, lo svela Schreier

Google Stadia permetterà di comprare i singoli giochi e anche abbonarsi per avere acceso al catalogo completo: ecco quanto è emerso da un leak.

Nella giornata di domani potremo scoprire tutte le novità su Google Stadia, il nuovo servizio di game streaming del colosso di Mountain View. Avremo modo di scoprire tutti i dettagli sul prezzo, sui giochi che saranno disponibili al D1 e sulla data di arrivo, attualmente fissata per un generico autunno 2019. Ovviamente, più si avvicina la presentazione, più aumentano i rumor e le speculazioni: ora, però, ne è comparso uno estremamente credibile.

Jason Schreier, noto giornalista e insider dell’industria, ha lasciato trapelare alcune informazioni su Google Stadia. Per iniziare, ha confermato che Destiny 2 sarà uno dei primi giochi disponibili su Google Stadia, insieme anche a Ghost Recon Breakpoint: ci sono ovviamente altri nomi importanti, ma non è ancora il momento di saperlo, a quanto pare.

Ancora più interessante, però, è il fatto che Google Stadia offrirà diversi modi di accedere al catalogo. Secondo quanto riportato dal giornalista, sarà possibile sottoscrivere un abbonamento (probabilmente su base mensile e con accesso completo a tutta la libreria), ma sarà possibile anche acquistare i singoli giochi che verranno proposti sulla piattaforma.

Non è stato detto nulla di più, quindi per capire le specifiche di questi “tipi” di accesso al catalogo dovremo per forza attendere la giornata di domani, a meno che qualche altra gola profonda non si lasci scappare qualche altro dettaglio. Per sapere con precisione quando andrà in onda la presentazione di Google Stadia, potete leggere il nostro articolo dedicato a tutti gli eventi che vertono attorno a questo periodo di E3 2019.