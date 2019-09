Google Stadia su Android TV svelato da un leak

Google Stadia potrebbe essere supportato da Android TV, almeno basandoci su quanto rivelato da un leak di una conferenza.

Ogni anno le grandi compagnie tech si radunano ad Amsterdam per l’International Broadcasting Convection: immaginatelo come una sorta di CES, ma dedicato specificatamente per l’industria televisiva. Google, di norma, prende parte all’evento per svelare le ultime novità per l’ecosistema Android TV: anche quest’anno è stato così, infatti, e sono stati svelati i piani per il 2020 e il 2021. Un partecipante all’evento, rimasto anonimo, ha condiviso l’esatto contenuto della roadmap con la redazione di xda-developers. La parte più interessante, per noi videogiocatori, è legata a Google Stadia: il servizio in abbonamento del colosso di Mountain View.

Secondo quanto segnalato, Google Stadia sarà supportato da Android TV, probabilmente a partire dalla versione 11 R del sistema operativo, il cui lancio è atteso per il 2020, in una data ancora da definire. Inoltre, il leak svela che ci sarà una modifica alla struttura del Play Store, un miglioramento del sistema, oltre a novità rivolte agli assistenti e alle intelligenze artificiali.

Al D1, Google Stadia, in formato mobile, sarà disponibile unicamente su tablet con Chrome OS e sugli smartphone Google Pixel 3, Pixel 3 XL, Pixel 3a e Pixel 3a XL. Il supporto a ulteriori dispositivi Android è molto atteso dai videogiocatori: è importante ricordare, però, che l’OS per Android TV viene normalmente distribuito successivamente alla versione per smartphone, quindi è possibile che il rilascio del servizio su Android TV arrivi più tardi rispetto alle versioni mobile.

Attualmente, però, questa sono solo speculazioni: Google Stadia approderà sul mercato durante il novembre 2019; ancora adesso non è dato sapere in quale giorno. Diteci, voi cosa ne pensate? Qual è la piattaforma che trovate più adeguata per un servizio come Google Stadia? PC, mobile o Chromecast?