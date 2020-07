Google Stadia: tutti gli annunci dell’ultimo Stadia Connect

Annunciato ormai diverse settimane fa, questa sera abbiamo assistito ad un nuovo Stadia Connect; il consueto appuntamento digitale in cui vengono annunciati i nuovi giochi e tutte le ultime novità in arrivo su Google Stadia nel prossimo futuro. Ci siamo trovati difronte nuovamente ad una trasmissione pre-registrata ricca di presentazioni che abbiamo voluto riassumervi in questo nostro articolo. La trasmissione si apre con l’annuncio di una delle feature presentate durante il primo annuncio del progetto Stadia. Ora gli appassionati potranno accedere direttamente ai titoli sulla piattaforma Google Stadia cliccando su un link che apparirà nella descrizione dei video su YouTube.

Dopo aver ricordato che alla piattaforma si aggiungeranno grandi tripla A quali Marvel’s Avengers, Assassin’s Creed Valhalla, Cyberpunk 2077 e NBA 2K21 abbiamo assistito alla prima carrellata di annunci.

Super Bomberman R Online , porta nel mondo di Bomberman quelle che sono le regole di una classica battle royale. 64 giocatori si contendono l’onore di rimanere l’ultimo Bomberman a rimanere in vita a suon di bombe e power ups. Il titolo uscirà prima su Stadia questo autunno.

, porta nel mondo di Bomberman quelle che sono le regole di una classica battle royale. 64 giocatori si contendono l’onore di rimanere l’ultimo Bomberman a rimanere in vita a suon di bombe e power ups. Il titolo uscirà prima su Stadia questo autunno. L’arrivo di Death by Daylight invece propone agli utenti di Stadia un altro tipo di multiplayer; con il gioco horror assimetrico che uscirà sulla piattaforma il prossimo settembre.

invece propone agli utenti di Stadia un altro tipo di multiplayer; con il gioco horror assimetrico che uscirà sulla piattaforma il prossimo settembre. Già annunciato durante i passati appuntamenti, viene confermata l’uscita sulla piattaforma The Elder Scrolls Online Stonethorne . L’espansione dell’MMORPG ambientato nell’universo di The Elder Scrolls, uscirà il prossimo 24 agosto.

. L’espansione dell’MMORPG ambientato nell’universo di The Elder Scrolls, uscirà il prossimo 24 agosto. One Hand Clapping Sing Your Song è invece un coloratissimo indie che si basa tutto sui temi della musica e sulle emozioni.

è invece un coloratissimo indie che si basa tutto sui temi della musica e sulle emozioni. Outcatser è invece un top down shooter anch’esso con influenze battle royale. Stile coloratissimo e con protagonisti dei pupazzetti super personalizzabili.

Serious Sam 4

Serious Sam 4 apre una seconda ondata di titoli presentati durante l’evento. La nuova attesissima avventura di Sam “Serious” Stone porterà tutta la sua violenza e scorrettezza anche sulla piattaforma Google Stadia; dopo che il titolo era stato già mostrato durante l’evento di Devolver.

Hello Neighbor e Hello Neighbor Hide & Seek

Uno degli indie più di successo degli ultimi anni, Hello Neigbhor si insinua anche anche nella libreria di Stadia; ma le sorprese per gli amanti della serie non terminano qui. È stato anche annunciato il prequel Hello Neighbor Hide & Seek. Entrambi i titoli usciranno in forma gratuita per tutti gli abbonati al servizio Google Stadia Plus.

Outriders

Ampio spazio anche per Outriders, il nuovo titolo sviluppato da People Can Fly e pubblicato da Sqaure Enix. Confermata l’uscita anche su Stadia, insieme alle versioni current gen e next gen con un trailer cinematografico che potete guardare qua sotto.

Sekiro Shadow Die Twice

La grande sorpresa di questo Stadia Connect: Sekiro Shadow Die Twice, l’ultimo gioco sviluppato da From Software e vincitore del premio Game of The Year ai The Game Awards 2019, esordirà su Google Stadia durante il prossimo autunno. Non è ancora chiaro quando precisamente potremmo mettere le mani sul titolo anche su Stadia ma è sicuramente uno degli annunci più grossi e inaspettati della trasmissione digitale.

Trilogia Hitman

Con un colpo solo vengono annunciati anche i tre più recenti titoli della saga di Hitman. I primi due arriveranno il prossimo settembre, con il primo che verrà reso gratuito per tutti gli abbonati al servizio Stadia Pro, mentre il terzo capitolo uscirà al lancio il prossimo mese di gennaio 2021.

Orcs Must Die! 3

Annunciato durante lo Stadia Connect di Aprile, finalmente viene mostrato un lungo e abbastanza dettagliato filmato gameplay di Orc Must Die! 3. Viene ricordato anche che il titolo sarà una delle prossime esclusive temporali ad arrivare sulla piattaforma Google Stadia.

Infine il team di Google ha tenuto ad annunciare che ha stretto alcuni accordi con diversi studi di sviluppo in tutto il mondo. Le prime due partnership annunciate riguardano Harmonix, creatori di alcuni titoli musicali come Fuzer e Amplituide e Supermassive Games, autori delle esperienze horrror Until Dawn e Man of Medan.

Gli annunci di qeusto Stadia Conncet finisco qua. Durante questo nuovo appuntamento comunicativo la compagnia di Mountain View ha dimostrato di star lavorando per riempire sempre maggiormente il catalogo di Google Stadia. Tra nuove scoperte e titoli che avevano già visto in azione. Qual è stato l’annuncio che vi ha colpito maggiormente di questo nuovo Stadia Connect?