Google Stadia: app Android disponibile al download

Google Stadia ha finalmente rilasciato l'app mobile per dispositivi Android. Ecco tutti i dettagli in merito alla questione.

Google Stadia sarà disponibile a partire dal 19 novembre 2019, ovvero fra meno di due settimane. Nel caso non lo sappiate, si tratta del servizio di game streaming del colosso di Mountain View che ci permetterà di giocare su diversi tipi di schermi (TV, PC, mobile e tablet), con l’unico limite imposto nella connessione. Già ora, però, possiamo avere un assaggio del servizio: è infatti disponibile al download l’app Stadia per dispositivi Android.

Tramite il Play Store, semplicemente cercando “Stadia” potrete trovare l’app e metterla in download. Il peso è di circa 75 MB. Cosa vi permette di fare? Be’… in realtà per ora assolutamente nulla. Per poterla utilizzare è necessario essere in possesso del codice di sblocco di Google Stadia, che sarà inviato all’email utilizzata per preordinare la Founder’s Edition o la Premier Edition. Ovviamente, questi non saranno spediti prima del 19, o se anche Google decidesse di inviarli, non accadrebbe molto prima.

Come vi abbiamo già spiegato, inoltre, l’app Stadia non serve per giocare, ma unicamente per accedere allo store, collegarsi con gli amici e visualizzare altre funzioni. Google Stadia sarà utilizzabile tramite Chrome, ma unicamente se si è in possesso di uno smartphone della linea Pixel 2, 3 o 4 (sia normale che XL).

Non ci resta altro da fare se non attendere che la compagnia invii tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Vi ricordiamo inoltre che le spedizioni delle due edizioni prenotabili di Google Stadia avverranno nell’ordine di preordine, quindi gli ultimi arrivati (ad esempio i Premier) potrebbero dover attendere un po’ di giorni (fino a due settimane, pare) prima di ricevere il proprio pacchetto.