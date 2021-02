Google Stadia, avviata class-action per promesse non mantenute

Questo non era nei piani, vero Google? Solo poche settimane fa vi avevamo parlato della chiusura degli studi di sviluppo di Google Stadia, che si occupavano di sviluppare titoli first-party. Dopo questa notizia moltissimi videogiocatori si sono chiesti infatti, quale potesse essere il futuro della piattaforma e se big G si sarebbe decisa una volta per tutta a cambiare il piano commerciale del progetto. Il Cloud Gaming sta diventando sempre più realtà e con tanti servizi disponibili, ognuno deve poter offrire il catalogo migliore, con un servizio di top class e una proposta commerciale di livello.

Ovviamente se tutto questo non bastasse sembra che l’azienda dovrà affrontare una nuova class-action aperta nello stato di New York. Ad averla aperta è stata Jaqueline Sheperd che ha riposto il focus principalmente su tutti quei servizi e quelle promesse fatte prima della release ufficiale di Google Stadia. Nello specifico nelle oltre 40 pagine di class-action, si fa riferimento a tutte quelle aggiunte tecniche che non sono mai state raggiunte, per citarne una ad esempio abbiamo i 4K/60fps o ad esempio i 1080p/60fps su Doom Eternal e Destiny 2.

Il caso prenderà in considerazione più di ogni altra cosa tutte quelle persone che hanno acquistato un pacchetto di Google Stadia dal giorno di lancio fino all’avvio della class-action. Ovviamente ancora non sappiamo se la class-action verrà vinta, ma sicuramente questo è un piccolo segnale di allarme che viene portato agli occhi di tutti da parte di molti videogiocatori che anche credendo nel progetto Google Stadia sono rimasti molto scottati dal servizio e dalle promesse non mantenute.

Yes, all games at launch support 4K. We designed Stadia to enable 4K/60 (with appropriate TV and bandwidth). We want all games to play 4K/60 but sometimes for artistic reasons a game is 4K/30 so Stadia always streams at 4K/60 via 2x encode.

— Phil Harrison (@MrPhilHarrison) October 9, 2019