Google Stadia regala un Buddy Pass in più a tutti i Founder: ecco come ottenerlo

Siamo in periodo natalizio e non c’è niente di meglio di un bel regalo inaspettato: Google ha quindi pensato a noi giocatori e ha deciso di dare a ogni singolo Founder di Stadia un nuovo Buddy Pass. Vi ricordiamo che il Buddy Pass è un codice che può essere regalato a una persona per permetterle di accedere a Google Stadia e ottenere tre mesi di sottoscrizione all’abbonamento Stadia Pro, il quale include la risoluzione 4K, l’HDR e giochi gratuiti mese per mese (attualmente, Destiny 2 La collezione, Samurai Shodown, Farming Simulator 19 Platinum Edition, Tomb Raider Definitive Edition).

Per poter accedere al codice Buddy Pass aggiuntivo, è sufficiente eseguire gli stessi passaggi fatti per lo sblocco del primo. Dovete quindi semplicemente accedere alla vostra app Google Stadia su dispositivo mobile, andare alla schermata Home (dovrebbe essere la prima che appare aprendo l’app) e premere sull’icona della busta da lettera in alto a sinistra. Fatto ciò, avrete accesso al codice e potrete condividerlo con la persona selezionata. Inoltre, riceverete anche una e-mail che riporta il codice Buddy Pass, così da poterlo condividere a partire da altri dispositivi.

In the spirit of the holidays, we have an early surprise gift for Stadia Founders: an extra Buddy Pass. Give it to a friend, a family member… anybody you know who loves games. pic.twitter.com/cn7muBPgfS — Stadia (@GoogleStadia) December 16, 2019

È bene specificare che il Buddy Pass extra di Google Stadia è disponibile solo per coloro i quali hanno preordinato la Founder’s Edition (ovvero quella con il controller in colorazione speciale Night Blue) e non per chi ha prenotato la Premier Edition (ovvero quella con il controller in colorazione standard Just White). Vi ricordiamo anche che il Buddy Pass non può essere riscattato per il proprio account, ma può essere usato solo da una persona che ancora non ha creato un account.

Google Stadia attualmente propone un catalogo limitato: potrete comunque trovare titoli di alto valore come Red Dead Redemption 2, Metro Exodus, Darksiders Genesis, NBA 2K20 e vari altri giochi. Diteci, state giocando a Google Stadia? Cosa ne pensate del game streaming?