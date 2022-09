La notizia della chiusura di Google Stadia ha scosso il settore videoludico per qualche ora, prendendo in contropiede molti appassionati. Nessuno si aspettava l’arrivo di un annuncio del genere, e a quanto pare anche i dipendenti del servizio sono stati avvisati all’ultimo. In tutto questo, i giocatori che hanno dato fiducia a Stadia ora si trovano in una posizione molto scomoda, soprattutto un appassionato che adesso rischia di perdere per sempre oltre 5000 ore su Red Dead Online.

Ora, dopo l’annuncio della chiusura di Google Stadia avvenuto ieri sera, stanno iniziando a emergere in rete tutta una serie di testimonianze non proprio felici da parte dei giocatori che hanno supportato il servizio per tutto questo tempo. Uno di questi appassionati, conosciuto in rete come ‘Colour’, ha dichiarato di essere molto infastidito di questa notizia, soprattutto perché in questi anni ha totalizzato la bellezza di 5907 ore sulla versione Stadia di Red Dead Online.

In un secondo tweet, questo giocatore ha posto le sue richieste direttamente a Rockstar Games, chiedendo alla nota compagnia statunitense di permettere di trasferire i salvataggi su un’altra piattaforma, così da non perdere le ore di gioco e tutti i progressi fatti in questi anni giocando su Google Stadia. La situazione di questo appassionato è sicuramente particolare, dato che tutte le ore le ha passate sul gioco online, e non sulla campagna single player, ma questo non cambia la gravità della situazione.

No you don't understand how seriously pissed off I am pic.twitter.com/UZ157WLmru — Colour (@ItsColourTV) September 29, 2022

La cosa positiva è che il caso di questo appassionato sta trovando una visibilità inaspettata, e questo potrebbe alzare le chance di risolvere la situazione per lui e per tutti coloro che si potrebbero trovare in una situazione simile. Google, dal canto suo, ha già dichiarato che tutti coloro che hanno acquistato sullo store Stadia verranno rimborsati, ma a oggi non è chiaro quel che accadrà ai salvataggi di alcune esperienze.