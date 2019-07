Google Stadia: nuovi dettagli sul multiplayer online e in locale

Google Stadia supporterà il multiplayer, questo è certo: ecco però alcuni dettagli aggiuntivi sul multigiocatore, sia online che locale.

Presentato alla Game Developers Conference 2019, Google Stadia è il nuovo servizio di game streaming del colosso di Mountain View. Abbiamo avuto modo di scoprire nuovi dettagli, come l’esatto prezzo e i primi giochi disponibili, poco prima dell’E3 2019. Attualmente sappiamo che il servizio sarà disponibile a partire dal prossimo novembre: non manca molto, quindi. Per quanto si sappiamo molto, non si sa ancora tutto. Ora, ad esempio, emergono nuovi piccoli dettagli sul multiplayer di Google Stadia.

Tramite la FAQ del servizio possiamo scoprire che le funzioni multigiocatore saranno disponibili fin dal lancio, nei giochi che le supportano, ovviamente. Viene inoltre riportato che la società sta “lavorando con molti publisher e sviluppatori ogni giorno per portare i migliori giochi su Google Stadia.”

Il multiplayer locale sarà disponibile

Possiamo inoltre leggere che il numero dei giocatori per il multiplayer dipende, ovviamente, dal gioco specifico, ma Google Stadia supporta fino a un massimo di quattro controller durante il multigiocatore locale.

Il multiplayer è sicuramente una componente importante nei videogiochi moderni e molti utenti desiderano poter condividere le proprie esperienze di gioco con gli amici. Prima dell’acquisto è necessario capire appieno il funzionamento della piattaforma, i costi e le richieste di connessione di rete: potete trovare tutti i dettagli a questo indirizzo. Diteci, cosa ne pensate di Google Stadia? Questo nuovo servizio vi ispira?