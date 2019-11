Google Stadia è “un flop monumentale” secondo Schreier, pre-ordini sotto le aspettative

Google Stadia è disponibile da oggi, martedì 19 novembre 2019. Il servizio di game streaming del colosso di Mountain View non è ancora “in mano” a tutti i giocatori, visto che la società deve spedire ancora molti bundle e, sopratutto, il codice di attivazione, ma comunque è possibile iniziare a tirare le somme del lancio. Per iniziare, la stampa internazionale ha reagito con scarso entusiasmo a quanto vi è di disponibile, sia in termini di esperienza utente (interfaccia, funzioni come Trofei e statistiche…) sia per il catalogo limitato.

Inoltre, anche Jason Schreier, noto giornalista di Kotaku e insider dell’industria, ha detto la propria, senza limitarsi in alcun modo. “Google Stadia è disponibile da oggi e sembra già essere un flop monumentale. (Ho sentito da una persona legata al progetto che i preordini erano sotto le aspettative.) La domanda è, cercheranno di smettere di vendere i giochi e passeranno a un modello a sottoscrizione all-you-can-eat? O lo lasceranno solo morire?” Potete vedere il tweet originale qui sotto.

Google Stadia is out today, and it already looks like a monumental flop. (I heard from one person involved that preorders were below expectations.) Question is, will they eventually stop trying to sell games and switch to an all-you-can-eat subscription model? Or just let it die?

— Jason Schreier (@jasonschreier) November 19, 2019