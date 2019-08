Google Stadia, Gamescom 2019: ecco l’interfaccia visibile da una foto “rubata”

Uno scatto "rubato" alla Gamescom 2019 mostra la schermata menù di Google Stadia all'interno di un gioco, in questo cao, Mortal Kombat 11.

Ammettiamolo, Google Stadia è un grandissimo punto interrogativo per molti appassionati. Ancora non è stata mostrata alcuna interfaccia e le varie presentazioni, comprese quella di lancio e di questa Gamescom 2019 tenutasi come sempre a Colonia, risultano essere abbastanza fumose della serie “tutto fumo e (forse?) niente arrosto”.

Quello che sicuramente sappiamo è che Google Stadia sembrerebbe pronto a rivoluzionare le regole per quanto riguarda la fruizione dei contenuti online. Tutto in streaming, alla massima risoluzione, sui migliori server del mondo. Lo abbiamo provato e ne abbiamo scritto in un precedente articolo, ed il tutto risulta avere delle grandi potenzialità ma poche, pochissime certezze.

È apparsa ieri online una foto scattata da un visitatore alla fiera di Colonia, chiamiamolo uno scatto “rubato”, che ci permette di dare un occhio all’interfaccia di Google Stadia con le relative caratteristiche. La foto in questione è stata riportata su Reddit e ripresa da HDblog. Si tratta di quello che compare sullo schermo una volta premuto il tasto centrale con il logo Stadia sul controller, nel caso specifico, giocando a Mortal Kombat 11.

Ovviamente potrebbe non trattarsi dell’interfaccia definitiva, dato i mesi che separano la piattaforma all’uscita, ma possiamo notare come appaia un overlay simile a quelli utilizzati da Windows 10 con la Game Bar o da Xbox One con il menù Guide, disposto a colonna a occupare una porzione di schermo. È visibile anche un indicatore sulla qualità della connessione in alto a sinistra e varie opzioni sul menù a destra inclusivo di nome utente e al di sotto le opzioni relative ad impostazioni di connessione, controller e audio.

Insomma, la nuova piattaforma di casa Google, nonostante la conferenza durante l’E3 2019, e tutte le informazioni trapelate, risulta essere sotto molti aspetti ancora un’incognita.

Voi avete già preordinato il sistema? O state attendendo maggiori informazioni sul fronte Stadia?