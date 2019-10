Google Stadia: alcuni giochi sono stati eliminati?

Google Stadia deve proporre dei giochi validi per poter avere successo, ma ora sembra averne rimossi alcuni. Ecco i dettagli.

Ottobre è un mese denso di uscite, con tanti titoli di un certo peso per tutte le nostre piattaforme da gioco. Molti videogiocatori, però, sono in attesa di novembre: perché? Google Stadia. Il colosso di Mountain View rilascerà il proprio servizio di game streaming il prossimo mese, spedendo i pacchetti Founder’s Edition e Premier Edition a tutti gli utenti che hanno effettuato il preordine.

Il servizio pare molto interessante e tutti non vedono l’ora di testare con mano la resa dello streaming, ma alla fine una sola cosa è importante: i giochi. Senza i videogame non possiamo fare alcunché e Google Stadia lo sa bene. La lista iniziale dei titoli disponibili è infatti molto interessante, densa di nomi di un certo peso: da poco, però, c’è stato un cambiamento inaspettato. Nella pagina principale dello store Google dedicata al servizio, sono stati rimossi i riferimenti ad alcuni giochi; precisamente a Final Fantasy XV, Dragon Ball Xenoverse 2 e Samurai Shodown.

Cosa è successo? I tre titoli non saranno più disponibili su Google Stadia? Indagando nella sezione FAQ di Google, però, possiamo vedere che la lista completa dei giochi include ancora le tre opere giapponesi. È possibile che non sia stata aggiornata, ovviamente.

Ora come ora non è chiaro cosa sia successo e l’unica cosa che possiamo sperare è che Google dia una spiegazione ufficiale quanto prima. Diteci, cosa ne pensate della rimozione dei tre titoli? Google Stadia perderebbe valore se non fossero presenti nel servizio?