Google Stadia: 120 giochi in arrivo nel 2020, almeno 10 in esclusiva temporale

Google Stadia è disponibile sin da novembre 2019 in buona parte del mondo e, sopratutto nel primissimo periodo, non è stato esente da critiche: uno dei punti di forza dei servizi, però, è che si possono evolvere senza richiedere alcuno sforzo al videogiocatore. Il colosso di Mountain View ha infatti proposto regolarmente sin dal lancio nuove funzioni in modo “silenzioso”, ovvero senza necessitare di alcun download.

Ora, a inizio 2020, Google Stadia si prepara a tante altre novità. Nel corso dell’anno arriveranno più di 120 giochi sul servizio e, inoltre, più di dieci di questi (tutti in arrivo nella prima metà dell’anno) saranno inizialmente disponibili solo su Stadia, al lancio; in pratica, sono una sorta di esclusive temporali. Potremo presto scoprire di quali giochi si tratta.

Inoltre, già a partire dai primi tre mesi del 2020 Google Stadia introdurrà una serie di novità:

Supporto al 4K nella versione web

Funzionalità aggiuntive per Assistente Google per chi gioca con la versione Web

Supporto a ulteriori smartphone Android

Stadia Controller compatibile in modalità wireless con la versione Web

Si tratta inoltre solo delle prime novità per quest’anno. Inoltre, Google ci ricorda che verso fine mese potremo anche scoprire i nuovi giochi gratuiti inclusi con l’abbonamento Stadia Pro di febbraio 2020. Infine, il team di Stadia ringrazia i fan per il continuo supporto e il regolare feedback ricevuto dai primi giocatori di Google Stadia.

Nei primi mesi, Google Stadia ha già introdotto varie novità: sono state aggiunte funzioni per Assistente Google, i Trofei/Obbiettivi, è stato regalato un secondo Buddy Pass ai Founder, sono stati regalati più giochi Stadia Pro del previsto (due al mese invece di uno) ed è stato accolto un nuovo team (Typhoon Studios) all’interno di Stadia Games and Entertainment.