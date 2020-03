Google Stadia Pro: giochi gratis di Aprile 2020 svelati

Su Google Stadia arrivano i giochi gratis di aprile con il prossimo update! Il prossimo 1 Aprile – e non è uno scherzo – tutti i fruitori del servizio Google Stadia Pro potranno rinfoltire la propria collezione con Stacks on Stacks (On Stacks) – titolo ibrido tra i generi puzzle e platform – e Spitlings, divertente gioco arcade cooperativo. E non è finita qui. Gli appassionati più hardcore del genere FPS saranno più che felici di avere di nuovo a disposizione il titolo principale dell’offerta di Aprile: Serious Sam Collection, un bundle con il primo e il secondo capitolo in HD, il terzo capitolo compreso di DLC e lo spin off Double D XXL.

Inoltre, per provare ad interessare le case di sviluppo indipendenti, Google ha recentemente rilasciato il Makers Program per Google Stadia: un’iniziativa che potrebbe incuriosire gli sviluppatori a creare nuove esperienze per il servizio di gaming in streaming. Il programma consta di cinque kit di sviluppo, risorse monetarie per sostenere i costi di sviluppo e l’assistenza tecnica per la gestione di Unity. Google ha cercato di rendere la sua iniziativa facilmente fruibile: basta compilare il form che si trova sul sito ufficiale e attendere una risposta confermativa.

Non solo buone notizie però, per noi gente dal cuore a forma di joypad dal fronte Google Stadia: dal 31 Marzo non sarà più possibile riscattare gratis Metro Exodus e Thumper. Per quanto riguarda invece i prossimi arrivi negli store della piattaforma Google, la divisione che si occupa del solo gaming preannuncia il prossimo approdo al proprio porto delle espansioni di Borderlands 3 da domani 26 Marzo 2020, per passare poi il giorno successivo all’avventura 2D Lost Words: Beyond The Page (in esclusiva sino ad un certo periodo di tempo). Da oggi stesso, 25 Marzo invece, è disponibile The Crew 2 e le sue relative espansioni con un saldo al lancio valido fino a mercoledì 1 Aprile.

Google Stadia potrebbe essere davvero la rivoluzione del gaming: un modo per intrattenersi abbattendo i costi e poter godersi una folta libreria di titoli in streaming.