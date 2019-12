Google Stadia: giochi gratis di Gennaio 2020 svelati

Sta per iniziare il nuovo anno e non c’è modo migliore per festeggiare se non ricevendo qualche gioco gratis. Esattamente come avvenuto a novembre e a dicembre 2019, tramite il proprio sito ufficiale la società di Mountain View ci svela due nuovi giochi gratis per il mese di gennaio 2020 che saranno disponibili con l’abbonamento Pro di Google Stadia. Parliamo di Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration e Thumper.

Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration è il secondo capitolo della trilogia creata da Crystal Dynamics e Square Enix e continua le avventure della giovane ma ormai esperta Lara Croft. Il primo capitolo, Tomb Raider Definitive Edition, è attualmente uno dei giochi disponibili su Stadia Pro. I giocatori di Google Stadia hanno quindi la possibilità di vivere la maggior parte delle avventure di Lara Croft senza spese aggiuntive.

Il secondo gioco che va ad aggiungersi all’abbonamento Pro di Google Stadia è Thumper, un rhythm game che ci vedrà viaggiare ad altissima velocità in uno spazio colorato, mentre ci si fa largo tra i nemici. Entrambi i giochi saranno disponibili a partire dal 1 gennaio 2020 per tutti gli abbonati Pro (ovvero, attualmente, tutti i possessori di Google Stadia).

Vi ricordiamo che attualmente sono disponibili anche Destiny 2 La collezione, Farming Simulator 19 Platinum Edition, Samurai Shodown e Tomb Raider Definitive Edition: quest’ultimo però non sarà più disponibile dopo il 31 dicembre, quindi se ancora non avete reclamato i suddetti giochi, vi conviene farlo il prima possibile.

Vi ricordiamo anche che i giochi ottenuti senza costi aggiuntivi tramite Stadia Pro saranno utilizzabili solo fino a quando sarete abbonati: terminata la sottoscrizione, non sarà più possibile accedere a tali giochi (almeno fino a quando non vi abbonerete nuovamente). Infine, tramite il proprio sito ufficiale, Google augura buone feste a tutti i videogiocatori.