Google Stadia Pro: ecco i giochi gratis di Maggio 2020

Tramite lo Stadia Connect di oggi pomeriggio, Google ha annunciato alcune novità che riguardano la sua piattaforma di cloud gaming. Tra queste, la casa di Mountain View ha mostrato l’elenco completo dei giochi gratuiti in arrivo su Google Stadia durante il mese di maggio. Zombie Army 4: Dead War, SteamWorld Heist e The Turing Test saranno disponibili gratuitamente per gli abbonati a Stadia Pro.

Per chi non lo sapesse, Zombie army 4: Dead War è sviluppato da Rebellion e rappresenta l’ultimo gioco del celebre sparatutto a base di non-morti. Il titolo in questione è dotato di una campagna single player che potrà essere affrontata anche in cooperativa con i propri amici. Per gli amanti dell’alta difficoltà, vi segnaliamo anche la presenza di una frenetica modalità Orda in cui saremo chiamati a sterminare intere ondate di non-morti.

Il secondo gioco disponibile nel mese di maggio sarà invece SteamWorld Heist. Il gioco è una sorta di strategico a turni sviluppato dal team svedese Image & Form. In SteamWorld Heist i giocatori saranno chiamati a guidare una squadra di robot all’interno di una serie di sparatorie tattiche con tanto di elementi in tempo reale. Lo scopo principale del gioco è quello di viaggiare a bordo della propria nave spaziale dedicandosi al reclutamento di nuovi membri per il proprio equipaggio per poi utilizzarli in combattimento.

L’ultime dei tre è The Turing Test. Il gioco in questione è caratterizzato da un’ambientazione sci-fi molto simile a quanto visto con Portal, gioco da cui trae ispirazione. Il giocatore sarà chiamato alla risoluzione di alcuni complessi e riusciti puzzle legati ad interruttori, fonti di energia e speciali generatori sparsi nei vari livelli di gioco. Ben realizzato anche dal punto di vista tecnico: le texture sono abbastanza curate e gli ambienti sono realizzati in maniera accettabile.