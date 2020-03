Google Stadia: nuovo gioco in esclusiva in arrivo dagli autori di Gears Tactics

A quanto pare Google Stadia e Splash Damage hanno avviato una stretta collaborazione per la realizzazione di un nuovo titolo che sarà esclusiva assoluta per la nuova piattaforma di cloud gaming di Google. Per chi non lo sapesse, Splash Damage è lo studio di sviluppo che si è occupato di Gears Tactics e dello sparatutto Brink uscito ormai alcuni anni fa.

Di non minore importanza, è il lavoro di supporto svolto per la realizzazione di titoli AAA come il recente Gears 5 ma anche per Halo: The Master Chief Collection. Per il momento non ci sono altre informazioni relative al progetto alquanto misterioso che debutterà in esclusiva su Google Stadia. Attualmente abbiamo solo le dichiarazioni rilasciate dalla casa di sviluppo, le quali hanno confermato l’inizio di questa nuova partnership.

Sul sito ufficiale del team di sviluppo si legge infatti quanto segue: “Siamo molto emozionati nell’annunciare finalmente che stiamo lavorando a un gioco esclusivo in partnership con Google Stadia. Noi di Splash Damage siamo sempre alla ricerca dell’innovazione e guardiamo sempre alle piattaforme e i partner che ci consentano di farlo. Siamo stati dei grandi fan di Stadia da quando è stata annunciata e siamo meravigliati sia dalla tecnologia che dalla passione per i giochi che il team di Stadia ha dimostrato”.

Vi ricordiamo, inoltre, che per quanto riguarda Google Stadia dovrebbero essere in sviluppo anche altri 4 progetti esclusivi di cui attualmente si sa ben poco. In effetti, circa un anno fa, il vice presidente di Google Phil Harrison aveva affermato che la scelta di realizzare dei titoli esclusivi è sempre stata alla base per lo sviluppo e per il successo della loro strategia di marketing.

Cosa ne pensate di questa nuova partnership? E soprattutto che tipo di esclusiva vi piacerebbe vedere su Google Stadia? Fatecelo sapere qui sotto, nella sezione dedicata ai commenti.