Google Stadia gratis potrebbe essere in arrivo, ma con un grande limite

Google Stadia, il servizio di game streaming della società di Mountain View, ha tre mesi complessi. La piattaforma non ha convinto del tutto il pubblico, sopratutto per la mancanza di un catalogo ampio. Ovviamente c’è ancora tempo per conquistare i videogiocatori, sopratutto con l’arrivo della versione gratis: quest’ultima non ha ancora una data di uscita, ma potrebbe essere in arrivo fra non molto.

9to5Google ha infatti scovato nelle linee di codice dell’app mobile un riferimento alla registrazione al servizio senza l’utilizzo di un codice Google Stadia (incluso nei bundle a pagamento). Inoltre, sembrerebbe che chi si iscrive in modo gratuito riceve un mese di sottoscrizione Google Stadia Pro senza costi aggiuntivi (che fa accedere al 4K e ai giochi gratis, tra le varie). Pare però che ci sia un limite.

Nell’app sono stati trovati dei dati che fanno pensare che Google possa limitare il numero di utenti massimi che possono connettersi a Google Stadia in un solo momento. Apparirebbero infatti i seguenti avvisi, che vi proponiamo in traduzione: “Ci dispiace, Stadia è piena nella tua area”, oppure anche la frase “Per poter garantire la maggiore qualità di gioco per tutti, limitiamo il numero di account di Stadia. Abbiamo raggiunto tale limite, ma stiamo lavorando per migliorare lo spazio nel cloud Stadia così da permettere a più persone di godere delle alte performance dei giochi. Per favore, ricontrolla in futuro la disponibilità per nuovi giocatori.”

In poche parole, ci sarà un numero massimo di utenti gratuiti per ogni server/regione. Si tratta di un approccio diverso rispetto a quello di Nvidia: quest’ultima, con GeForce Now, limita i giocatori contemporanei ma permette di mettersi in coda, per ottenere uno spazio appena disponibile. A tutto questo si aggiunge anche un’altra scoperta: potrebbe essere in arrivo la possibilità di fare streaming su YouTube direttamente da Stadia; si tratta di una feature già promessa da Google ma ancora non disponibile.

Ovviamente quanto indicato non è ufficiale e non abbiamo idea di quando potrebbe essere disponibile. Tutto quello che possiamo fare è attendere nuove informazioni riguardo a Google Stadia.