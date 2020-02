Google Stadia: versione gratis in arrivo, dice Harrison

Un paio di mesi fa, Google Stadia è arrivata sul mercato, rivelandosi non proprio la rivoluzione che alcuni si aspettavano. Il servizio, pur avendo i propri punti di forza, non ha soddisfatto completamente una buona fetta di pubblico, a causa di una serie di limitazioni. Bisogna però ricordare che la piattaforma non è ancora alla sua forma finale: cosa manca, chiedete? Ad esempio, la possibilità di accedere in formato completamente gratuito.

Se ricordate, infatti, Google Stadia all’E3 2019 ha spiegato che oltre a un abbonamento a pagamento mensile, sarebbe stata resa disponibile una versione totalmente gratis. Certo, questa blocca la risoluzione a un massimo di 1080p 60 fps con audio stereo, ma si tratta di un ottimo modo per provare il servizio senza alcun investimento hardware iniziale (Chromecast Ultra e Stadia Controller, obbligatori per giocare direttamente su TV). La domanda ora è: quando sarà rilasciato Google Stadia gratis? Fra non molto, secondo quanto detto da Phil Harrison.

Tramite le pagine di Protocol, Phil Harrison ha spiegato che per la società “la grande differenza strategica risiede nel fatto che fra pochi mesi sarete in grado di sperimentare Google Stadia gratis. Nessuna spesa, nessuna scatola da mettere dentro casa, semplicemente premete su un pulsante e giocate direttamente dai nostri data center.”

Si tratterà chiaramente di un momento importante all’interno della strategia di Google: in particolar modo, andrà in sinergia con l’arrivo del servizio su tutti i device mobile Android. A quel punto, è altamente probabile che il pubblico di Google Stadia si ampli enormemente, visto anche che il catalogo sarà rimpinguato con 120 giochi, di cui almeno 10 esclusive temporali.

Nei prossimi mesi, quindi potremo capire quale sarà l’impatto di Google Stadia (gratis o a pagamento che sia) sul mercato mondiale. Nel frattempo, abbiamo iniziato a proporvi una serie di approfondimenti sui giochi di Google Stadia.