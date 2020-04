Google Stadia Pro è gratis da ora per due mesi: ecco i dettagli

Il servizio di streaming di videogiochi Google Stadia sviluppato dall’omonima azienda, nonostante lo scetticismo di molti che lo circonda, si sta rivelando una folata d’aria fresca nel panorama del mondo gaming. Ora, molti altri potranno mettere le mani (si fa per dire) sul servizio: è infatti disponibile una versione gratis di Google Stadia. Tale versione era attesa da tempo e, in questo periodo di quarantena, Google permetterà a molti di mettere alla prova il servizio senza spendere un singolo centesimo.

Google Stadia Pro sarà disponibile gratuitamente per due mesi per coloro che sono già abbonati al servizio. Inoltre, tutti coloro che si registreranno su Stadia.com riceveranno due mesi gratuiti di Stadia Pro. Questo, oltre a permettere di giocare in 4K, include una serie di giochi gratis; ecco quali sono quelli disponibili in questo momento:

Destiny 2: The Collection

GRID

Gylt

SteamWorld Dig 2

SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech

Serious Sam Collection

Spitlings

Stacks on Stacks (on Stacks)

Thumper

Per giocare a Google Stadia vi basta un PC, uno smartphone o tablet compatibile, o un Chromecast Ultra connesso a un TV con Stadia Controller. La versione gratis del servizio, vi ricordiamo, non permette di andare oltre i 1080p e blocca l’audio al solo stereo. I due mesi gratis di Google Stadia Pro, però, vi permetteranno di provare tutti i benefici a costo zero.

Giocare su Stadia per la prima volta è semplice:

Visitate Stadia.com per effettuare la registrazione

Scaricate l’app Stadia su Android o iOS

Giocate su uno dei device compatibili

Specifichiamo che il rollout non è completamente attivo e potreste non riuscire a proseguire nella registrazione. Phil Harrison ha affermato che nel corso delle prossime 48 ore sarà attivo per tutti nei 14 Paesi nei quali Google Stadia è disponibile. Inoltre, per ora la piattaforma limiterà in automatico le sessioni a 1080p, per non caricare troppo peso sui server. Il servizio, in caso non lo sapeste, è disponibile in Italia fin dal novembre 2019. Attualmente il catalogo include 39 giochi ma nel corso del 2020 Google punta a superare la cifra di 150 titoli. Diteci, proverete Google Stadia gratis? Oppure siete già dei Fondatori?