Google Stadia, nuove informazioni in arrivo presto?

Un breve post sul profilo Twitter ufficiale della console ci avverte che manca veramente poco alla presentazione di nuovi dettagli di Google Stadia.

Google Stadia è riuscita in pochissimo tempo a fare breccia nei pensieri dell’intera community, con opinioni spesso contrastanti. Tra chi la ritiene un’idea incredibile e vorrebbe già lavorarci sopra, come il celebre game designer Hideo Kojima, e tra chi invece la ritiene una tecnologia ancora acerba, come ad esempio 3D Realms, sono infatti molti e variegati i punti di vista, sia della community che degli addetti ai lavori. Un grande passaparola quindi che altro non potrà fare che rendere felice Google e la sua peculiare concezione di cloud gaming.

Nonostante dall’annuncio ufficiale di Stadia sia oramai passato diverso tempo, non abbiamo ancora informazioni ufficiali ne sulla data di lancio ne sul prezzo del servizio in abbonamento. Anche i giochi presenti sono al momento un mistero e ancora non sappiamo neppure se qualche particolare esperienza ludica sarà o meno esclusiva della console del colosso americano. Molto presto dovremmo però ricevere nuove e importanti informazioni a riguardo.

| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|

| THE WAIT |

| IS ALMOST |

| OVER |

| ________|

(__/) ||

(•ㅅ•) ||

/ づ — Stadia (@GoogleStadia) May 31, 2019

Riuscirà PS5 a contrastare Google Stadia?

Attraverso un simpatico disegno stilizzato, infatti, la pagina ufficiale Twitter di Google Stadia ha rivelato che l’attesa è oramai alla fine. Ancora nessuna data ufficiale quindi per la presentazione degli ultimi dettagli della soluzione di game streaming, ma la sensazione è che manchi davvero poco per saperne qualcosa di più.

Un’indiscrezione proveniente da Liam Robertson di DidYouKnowGaming vedrebbe però la conferenza di Stadia fissata qualche giorno prima della celebre kermesse di Los Angeles. Secondo Robertson, infatti, la presentazione avverrà il 6 giugno 2019 alle 18:00 ore italiane. Meno di una settimana di attesa quindi. Ovviamente vi invitiamo a prendere la data della conferenza con le pinze essendo una semplice voce.

Che ne pensate di questa notizia, Google Stadia vi intriga? Fateci sapere le vostre opinioni e le vostre speranze sulla console di Google nei commenti!