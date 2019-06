Google Stadia: un leak svelata data, prezzo e giochi disponibili al D1

Google Stadia sta per essere completamente svelato, ma un leak ha anticipato molti dettagli come la data, il prezzo e i giochi del D1. Ecco i dettagli.

Come sappiamo, questa sera ci sarà modo di scoprire tutto su Google Stadia, il nuovo servizio di game streaming del colosso di Mountain View. La curiosità è molta e, per quanto qualche leak abbia anticipato la presenza di Destiny 2 all’interno del catalogo, ancora non sappiamo molto su Google Stadia. Ora, però, un nuovo leak proveniente dal sito canadese LaPresse (che ha già eliminato l’articolo) ha svelato molti dettagli: prezzo, data di lancio e giochi disponibili.

Secondo quanto riportato, sarà disponibile un abbonamento “pro” che avrà un costo di circa nove dollari al mese: con questo abbonamento potremo giocare in 4K e 60 FPS, accedere a giochi come Destiny 2, The Division 2, DOOM (non Eternal, si parla del primo capitolo della nuova serie), Assassin’s Creed Odyssey e la trilogia di Tomb Raider. Pare quindi che solo i titoli più vecchi saranno inclusi in questo modello di sottoscrizione. Per aver altri giochi, sarà necessario avere un diverso tipo di accesso, non svelato dai leak.

Al lancio, per giocare sarà necessario possedere un Google Chromecast: solo più avanti sarà possibile accedere da qualsiasi dispositivo che fa girare Chrome (dal PC, agli smarphone e ai tablet). Google metterebbe quindi in vendita un “Founder’s Edition” di Google Stadia con un costo di 126 dollari che proporrebbe uno Stadia Controller (dotato, ricordiamoci, di caratteristiche uniche), un Chromecast Ultra, Destiny 2 e tre mesi di abbonamento.

La data di lancio sarebbe nel novembre 2019: Google Stadia sarebbe inizialmente disponibile in solo 14 paesi, non specificati. La connessione richiesta è di 10 Mbps in download e 1 Mbps in upload per giocare in 1080p, oppure 35 Mbps per il 4K. Si tratta solo di un leak, quindi non è detto che sia vero, ma la vicinanza con l’annuncio ufficiale lo rende positivamente sospetto. Non ci resta altro da fare se non attendere ancora qualche ora per l’inizio dell’evento (qui tutti i dettagli).