Google Stadia è il “meglio del mondo PC e console” in un colpo solo

Google Stadia sarà disponibile a breve e, secondo gli sviluppatori, è il meglio del mondo PC e console riunito in un sol colpo. Ecco i dettagli.

Google Stadia sarà disponibile in Italia e negli altri Paesi supportati a partire dal 19 novembre 2019. Dovremo attendere che arrivi il nostro pacchetto preordine e il codice di attivazione, ma per certo entro la fine del mese tutti coloro i quali hanno preordinato la Founder’s Edition o la Premier Edition potranno giocare con la line up da poco svelata.

Recentemente, inoltre, GamesRadar è riuscito a intervistare alcuni sviluppatori dei giochi D1 di Google Stadia, come Gwen Frey, sviluppatrice di Kine, che ha ricevuto fondi sia da Google che da Epic Games per la realizzazione del proprio gioco. La donna ha spiegato che, a suo modo di vedere, Google Stadia “è il meglio del mondo PC e il meglio del mondo console. Si ha accesso uno specifico hardware, senza però essere limitati da una specifica scatola. Le console sono una rottura.”

Anche Tequila Works, già noto per RiME e The Sexy Brutale, ha commentato Google Stadia, affermando: “Eri abituato ad avere risorse predefinite per l’IA e la fisica, ma ora non è più così. È come se all’improvviso non avessi più un corpo. Il potere non è più una cosa rilevante. Per gli sviluppatori, è veramente positivo.” Anche David Canela, Project Lead di GYLT, ha spiegato che grazie allo streaming dai data center il lag nei giochi online è estremamente inferiore.

Oltre ai giochi indie, avremo accesso anche a grandi nomi come la trilogia di Tomb Raider, Just Dance 2020, Assassin’s Creed Odyssey, Destiny 2 La collezione (gratis a novembre) e Red Dead Redemption 2, da poco uscito su PC. Diteci, cosa ne pensate di Google Stadia? Sembra veramente il meglio dei due mondi riuniti?